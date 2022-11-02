Женщина пострадала в аварии с двумя легковушками в Воронеже

фото из архива КП
Фото: из архива "КП"
ДТП произошло днем ранее, примерно в 09.30 в Воронеже. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
По предварительным данным полиции, у дома № 99 по улице 9 Января, 20-летняя автомобилистка на «Хендай Санта ФЕ», двигаясь по улице 9 Января со стороны проспекта Труда в сторону улицы Свободы, не выдержала необходимую безопасную дистанцию и влетела в движущуюся в попутном направлении «Ладу-Гранта». Ею управлял 55-летний местный житель.
В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка отечественной машины. Она получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.