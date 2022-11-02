Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 5:31

Воронежца осудили за кражу 34 упаковок зубной пасты из магазина

Его приговорили к обязательным работам
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Мировой судья В Семилукском районе рассмотрел уголовное дело, фигурантом которого стал 41-летний ранее судимый воронежец. Мужчину признали виновным в краже зубной пасты из сетевого магазина. Об этом рассказали в суде.

Как выяснилось, мужчина весной 2022 года пришел в магазин в городе Семилуки и похитил 34 упаковки зубной пасты ROCS и LACALUT. Ущерб составил почти 5,5 тысяч рублей. Обеспечив себя годовым запасом зубной пасты, злоумышленник с похищенным с места преступления скрылся. Полицейским удалось найти его по записям с камер видеонаблюдения.

Мировой судья в итоге приговорил горожанина к наказанию в виде обязательных работ.