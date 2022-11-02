Воронежца осудили за кражу 34 упаковок зубной пасты из магазина

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Мировой судья В Семилукском районе рассмотрел уголовное дело, фигурантом которого стал 41-летний ранее судимый воронежец. Мужчину признали виновным в краже зубной пасты из сетевого магазина. Об этом рассказали в суде.

Как выяснилось, мужчина весной 2022 года пришел в магазин в городе Семилуки и похитил 34 упаковки зубной пасты ROCS и LACALUT. Ущерб составил почти 5,5 тысяч рублей. Обеспечив себя годовым запасом зубной пасты, злоумышленник с похищенным с места преступления скрылся. Полицейским удалось найти его по записям с камер видеонаблюдения.

Мировой судья в итоге приговорил горожанина к наказанию в виде обязательных работ.