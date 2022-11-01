В Воронежской области безработными числятся 8,7 тыс. человек

Уровень безработицы составляет 0,7% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области официально числятся безработными около 8,7 тыс. человек. Это достаточно низкий показатель. Для сравнения, к осени «ковидного» 2020 года в трудоустройстве нуждались 53 тыс. Сейчас уровень безработицы составляет 0,7%. Такова тенденция по всей стране – общероссийский показатель 0,8%. Данные представил заместитель руководителя департамента труда и занятости населения Александр Колбешкин на пресс-конференции во вторник, 1 ноября.

Востребованы в регионе на данный момент рабочие специальности: слесари, сантехники, водители, грузчики, упаковщики. Нехватка рук есть во всех отраслях, к примеру, в сельском хозяйстве и промышленности.

- Многие предприятия, находясь под санкционным давлением, начали трансформироваться. Им необходимы новые кадры, - рассказал Александр Колбешкин. – К примеру, Воронежский авиазавод получил большой госзаказ, под который необходимо будет набрать дополнительный штат – около 1 тыс. человек. Идет поиск, подготовка и обучение кадров.

Кроме того, в регионе есть нехватка инженеров, врачей и среднего медперсонала. В число «умирающих» профессий попали кассиры, охранники и бухгалтеры. Это связано с современными технологиями. Представителей этих профессии нанимают все меньше.

Александр Колбешкин добавил, что на рынке труда сказалась частичная мобилизация. Как только правительство РФ сделало соответствующее объявление, центры занятости начали работу с крупными предприятиями. Определяли возможную потребность в кадрах. Одни работодатели сумели заменить мобилизованных работников своими силами, другим потребовалась помощь департамента.