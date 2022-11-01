В воронежском райцентре отремонтируют дорогу за 1,9 млн рублей

Работы завершат до 5 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Эртильском районе отремонтируют дорогу за 1,9 млн рублей. Такова начальная максимальная цена контракта. Власти приступили к поиску подрядчика. Об этом сообщили в правительстве области во вторник, 1 ноября.

Речь идет об участках на улице Пушкинская в Эртиле и на улице Западная в поселке Чапаевское. Победителю аукциона предстоит сделать покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Работы будут проходить с 23 ноября по 5 декабря. Подрядчика определят 10 ноября.