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НовостиОбщество1 ноября 2022 13:39

В воронежском райцентре отремонтируют дорогу за 1,9 млн рублей

Власти приступили к поискам подрядчика
Мария Щербакова
Работы завершат до 5 декабря

Работы завершат до 5 декабря

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Эртильском районе отремонтируют дорогу за 1,9 млн рублей. Такова начальная максимальная цена контракта. Власти приступили к поиску подрядчика. Об этом сообщили в правительстве области во вторник, 1 ноября.

Речь идет об участках на улице Пушкинская в Эртиле и на улице Западная в поселке Чапаевское. Победителю аукциона предстоит сделать покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Работы будут проходить с 23 ноября по 5 декабря. Подрядчика определят 10 ноября.