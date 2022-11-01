Бывший управляющий воронежского маслозавода получил условные срок за подкуп и присвоение

Бывшего управляющего директора маслоперерабатывающего завода в Верхнехавском районе приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно за коммерческий подкуп и присвоение. Суд признал 47-летнего мужчину виновным. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области во вторник, 1 ноября.

В июне 2019 года к мужчине обратился представитель предприятия со схожей сферой деятельности, чтобы заключить договор поставки лузги подсолнечника. Директор за подписание документа и бесперебойные поставки потребовал деньги для себя. В итоге с сентября 2019 года по декабрь 2020 ему на карту перевели 635 тыс. рублей. Мужчина потратил их по своему усмотрению.

В июле 2020 года директор провернул ту же схему с другим партнером, получив от него 143 тыс. рублей. Кроме того, летом 2020 года он похитил с завода 520 литров дизельного топлива. Ущерб организации составил 25 тыс. рублей. Во время следствия обвиняемый во всем сознался.