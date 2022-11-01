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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 12:50

В Воронеже задержали члена международной религиозной экстремистской организации

Всего в ходе операции ФСБ поймали шестерых радикалов
Олег КУЗНЕЦОВ
Один из радикалов был пойман в Воронеже.

Один из радикалов был пойман в Воронеже.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Москве, Воронеже и Дагестане во время операции ФСБ задержали шестерых членов международной религиозной экстремистской организации «Ат Такфир валь-Хиджра» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. В региональном воронежском отделении Федеральной службы безопасности добавили, что одного из них поймали в Воронеже.

В ФСБ сообщили, что задержанные члены этой экстремисткой организации проводили собрания и распространяли радикальные вероучения, а также вербовали новых адептов этой запрещенной в России секты. Во время обысков по месту жительства радикалов у них изъяли религиозную литературу экстремистского содержания.