В Воронеже задержали члена международной религиозной экстремистской организации

Один из радикалов был пойман в Воронеже. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Москве, Воронеже и Дагестане во время операции ФСБ задержали шестерых членов международной религиозной экстремистской организации «Ат Такфир валь-Хиджра» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. В региональном воронежском отделении Федеральной службы безопасности добавили, что одного из них поймали в Воронеже.

В ФСБ сообщили, что задержанные члены этой экстремисткой организации проводили собрания и распространяли радикальные вероучения, а также вербовали новых адептов этой запрещенной в России секты. Во время обысков по месту жительства радикалов у них изъяли религиозную литературу экстремистского содержания.