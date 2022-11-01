Еще 102 жителя Воронежской области получили положительные тесты на ковид

С тяжелой формой заболевания госпитализированы 23 воронежца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Воронежской области выявили 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 465 782. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией во вторник, 1 ноября.

Умер за сутки один житель региона. При этом днем ранее жертв было шесть. В целом ковид унес жизни 8 545 человек. С тяжелой формой заболевания госпитализированы 23 воронежца. Закрыли больничный 146 человек. Для сравнения, днем ранее выздоровели 103 человека, а заболели 110.