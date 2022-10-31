Погорельцам из воронежского дома с горевшей крышей предоставят места в пункте временного проживания

фото ГУ МЧС Росси по Воронежской области

Воронежские власти оперативно отреагировали на ситуацию с помощью погорельцев их четырехэтажки на улице Небольсина. Как только стало известно об эвакуации 48 жильцов из дома, где на всей площади горела крыша, к месту направили автобусы для обогрева эвакуированных.

- Дальше все решения по их размещению будем принимать, исходя из оперативной обстановки. В любом случае, никого один на один с бедой не бросим. Специалисты опросят всех жителей дома, чтобы выяснить, кому потребуется место в пункте временного размещения. Мест в таких объектах у нас достаточно, без крыши над головой в эти дни никто не останется, - сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Как сообщал сайт vrn.kp.ru, пожар в четырехэтажном доме на ул.Небольсина начался около 14 часов. По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже, открытое пламя перекинулось на крышу с балкона благодаря сильному ветру. И быстро распространилось на всю площадь кровли. В итоге 600 кв метров тушили 84 огнеборца и 29 машин. Пожар ликвидировали в 15.35. Никто не пострадал.