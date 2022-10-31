В райцентре под Воронежем раздали буклеты с инструкцией в случае воздушной тревоги

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

Жители Новоусманского района разместили в соцсетях фото буклетов, который заметили в почтовых ящиках. В них схематично описан план действий в случае сигнала тревоги, а также дан список укрытий – заглубленных помещений, в которых можно укрыться в неурочное время (в Новоусманском районе убежищ нет, поскольку отсутствуют предприятия оборонного клмплекса и опасные производства. Буклеты выпустили новоусманские власти.

Как отметили в райадминистрации, в соответствии с решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и по поручению главы Дмитрия Маслова в Новоусманском районе формируются добровольные дружины. Предполагается, что волонтеры могут быть задействованы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий.

Комплектуют добровольческий корпус по трем направлениям:

- "спасатели" - жители, готовые при необходимости усилить подразделения МЧС и аварийно-спасательных служб

- "медики" - бывшие или нынешние работники сферы здравоохранения. а также жители, имеющие медобразование, которые смогут оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим

- "дружинники" - мужчины, способные оказывать содействие сотрудникам полиции и районной народной дружине в охране общественного порядка.

- Речь идет именно о волонтерстве, которое ни в коем случае не подменяет, а при необходимости усиливает действия профессиональных служб. Благодаря добровольцам с любой угрозой можно справиться быстрее и эффективнее. Тем более, если это будут люди подготовленные, обученные, - отметил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

Добровольцы должны быть готовы при возникновении ЧС прибыть в пункты сбора. Вопросы координации групп, проведение необходимых инструктажей возьмут на себя сотрудники администрации Новоусманского района, курирующие вопросы безопасности, взаимодействия с силовыми структурами и гражданской обороны.