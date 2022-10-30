В воронежском райцентре автомобилист сбил 17-летнего парня на мопеде

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В поселке Таловая 19-летний водитель «Лады Приора» врезался в мопед «Альфа». Травмы получил 17-летний водитель мопеда. Парень обратился за помощью к медикам. ДТП произошло на улице Октябрьская в 15.15 субботы, 29 октября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, транспортные средства столкнулись на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Автомобилист ехал по второстепенной. Он не уступил дорогу мопеду, который двигался по главной. Сейчас в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются полицейские.