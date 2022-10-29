В лобовом столкновении под Воронежем пострадал 61-летний водитель

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В пятницу около 5.40 в Новоусманском районе на автодороге «Курск-Саратов» произошло лобовое столкновение двух машин. По предварительной информации, 61-летний мужчина за рулем автомобиля «Фольксваген-Лупо» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем «Хино» под управлением 34-летнего жителя областного центра.

В результате аварии пенсионер получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 112 ДТП, 85 из них – в Воронеже. В 7 авариях пострадали 12 человек.