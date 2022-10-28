В Воронеже оперативники поймали преступника, за считанные минуты совершившего два разбоя

Преступника задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 27 октября, сразу два преступления случилось за короткий отрезок времени в Коминтерновском районе.

Сначала в 18.10 в дежурную часть отдела полиции № 2 позвонила 38-летняя сотрудница типографии в Ученическом переулке. Женщина рассказала, что уже уходила домой и хотела закрыть помещение. И тут в дверь ворвался незнакомец и под угрозой колющего предмета затолкал ее обратно в офис. Затем нанес ей удар острым предметом в ухо. Женщина упала, налетчик схватил ее мобильный телефон и убежал.

Когда оперативники ехали на место преступления, им сообщили, что неподалеку от типографии случилось еще одно криминальное ЧП. В салон сотовой связи ворвался мужчина и попытался прорваться к кассовому аппарату. Вооруженный предметом, схожим с молотком, он стал угрожать продавцу. А потом несколько раз ударил его по голове. Да еще с такой силой, что сломал рукоять молотка. Несмотря на полученные тяжелые травмы, сотрудник салона смог дать отпор налетчику. Он сумел выгнать его на улицу и запереть дверь изнутри.

Момент нападения на продавца в салоне сотовой связи. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

И женщина, и мужчина описали схожие приметы налетчика. Вскоре по подозрению в преступлении задержали 41-летнего мужчины, зарегистрированный на территории Московской области. Его поймали в квартире родственников в переулке Политехническом. Задерживали рецидивста, ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления, полицейские при содействии сотрудников Росгвардии.

При обыске по месту проживания налетчика стражи порядка обнаружили и изъяли предметы, с помощью которых были совершены нападения.

- Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Коминтерновского района СУ УМВД России по Воронежу возбудили уголовные дела части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия». Решается вопрос об аресте рецидивиста. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.