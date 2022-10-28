В Воронеже мужчину оштрафовали за бейсболку с изображением конопли

В Центральном районе Воронежа задержали 22-летнего местного жителя за то, что он носил бейсболку с изображением листьев конопли. Оказывается, такой головной убор подпадает под часть 1 статьи 6.13 КоАП РФ «Пропаганда либо незаконная реклама растений, содержащих наркотические средства».

Бейсболку у мужчины изъяли. На него возбудили административное дело. Его весьма оперативно рассмотрели в мировом суде Центрального района. Молодого человека оштрафовали на четыре тысячи рублей. А бейсболку обязали уничтожить.