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НовостиОбщество28 октября 2022 12:29

В Воронеже закрыли последний гипермаркет «Карусель»

Магазин на улице Космонавтов могут переформатировать в «Перекресток» или продать
Олег КУЗНЕЦОВ

Закрылся гипермаркет «Карусель» на улице Космонавтов, 27а. Это был последний магазин сети в Воронеже. Покупатели ранее публиковали в соцсетях фото с пустыми прилавками этой торговой точки.

«Карусель» сейчас находится в ведении X5 Retail Group. Там отметили, что магазины сети начали закрывать не только в Воронеже, но и по всей России. Объяснили решение непопулярным форматом. Сейчас планируют делать акцент на магазины «у дома» и супермаркеты в связи с изменением потребительского спроса.

На месте «Карусели» на улице Космонавтов может появиться «Перекресток». Либо площадь, занимаемую магазином, просто продадут.

Ранее, в марте 2022 года, закрыли «Карусель» в торгово-развлекательном центре «Максимир».