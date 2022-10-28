В Воронеже закрыли последний гипермаркет «Карусель»

Закрылся гипермаркет «Карусель» на улице Космонавтов, 27а. Это был последний магазин сети в Воронеже. Покупатели ранее публиковали в соцсетях фото с пустыми прилавками этой торговой точки.

«Карусель» сейчас находится в ведении X5 Retail Group. Там отметили, что магазины сети начали закрывать не только в Воронеже, но и по всей России. Объяснили решение непопулярным форматом. Сейчас планируют делать акцент на магазины «у дома» и супермаркеты в связи с изменением потребительского спроса.

На месте «Карусели» на улице Космонавтов может появиться «Перекресток». Либо площадь, занимаемую магазином, просто продадут.

Ранее, в марте 2022 года, закрыли «Карусель» в торгово-развлекательном центре «Максимир».