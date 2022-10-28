«Промсвязьбанку» не удалось взыскать 336 млн рублей с обанкротившегося депутата Воронежской гордумы Дмитрия Крутских

Дмитрий Крутских. Фото: с сайта voronezh.er.ru

В Арбитражном суде Воронежской области отказали ПАО «Промсвязьбанк» в принудительном взыскании с депутата гордумы Дмитрия Крутских 336,6 млн рублей. В ходе процедуры банкротства слуги народа удалось взыскать лишь 442,9 тысячи рублей, то есть 0,1 процента от общей суммы долга.

Решение суда прокомментировал сам Дмитрий Крутских:

- Это не более чем формальность. То, что было на моем счету во время начала процедуры банкротства, то и списали. Причем давно. На данный момент я просто являюсь депутатом Воронежской городской Думы, к ГК «Автолайн», владельцем которого меня многие СМИ до сих пор называют, уже не имею никакого отношения.

Напомним, Дмитрий Крутских, в 2008-2011 годах руководил управлением организации городских пассажирских перевозок администрации Воронежа, затем был директором городского департамента дорожной деятельности. Руководил компанией, являющейся одним из крупнейших на воронежском рынке пассажирских перевозок – ГК «Автолайн».

С 2015 года депутат гордумы, председатель постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию. Также Дмитрий Крутских входит в состав постоянной комиссии по развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры.