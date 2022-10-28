На жилищные сертификаты для воронежских сирот выделили 75 миллионов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Недавно правительство Воронежской области утвердило новую меру соцподдержки сирот – жилищный сертификат. Руководитель департамента соцзащиты области Ольга Сергеева на брифинге с журналистами рассказала детали этой программы.

Получить сертификат на жилье могут сироты, состоящие в очереди на получение жилья, но при определенных условиях. Претендентов на участие в программе находят районные отделы соцзащиты, формируют документы и передают их в департамент строительства области, в ведении которого находится распределение бюджетных средств. Департамент строительства уже принимает решение о выдаче сертификата или отказе.

Основанием для отказа, по словам Сергеевой, может стать асоциальный образ жизнипетендента, например, наркомания. В случае получения отказа сирота остается в общей очереди на получение жилья за счет бюджетных средств.

Сейчас на жилищные сертификаты выделено 75 миллионов из расчета 3,2 миллиона на одну квартиру. Приобрести можно как первичное, так и вторичное жилье. Списки и пакеты документов будут формироваться до 15 ноября. Чиновники заверили, что каждый год сумма сертификата будет индексироваться.

Ольга Сергеева также обратила внимание, что получение сертификата для сироты сопряжено с определенными трудностями. Его обладателю придется самому искать жилье и оформлять его. И с этой задачей успешнее справится более зрелый человек. Именно для них и создана программа.

Зачастую в силу отсутствия жизненного опыта сироты лишались полученного жилья. В этом смысле получение квартиры по очереди дает им больше гарантий безопасности, поскольку в течение первых пяти лет жилье находится в найме и не может быть продано или переоформлено.

- Сироту очень легко обмануть. Мы знаем случаи, когда их пытались специально женить на себе с целью получения квартиры. И эти риски велики в случае с сертификатом, когда квартира сразу становится собственностью сироты, - добавила Сергеева.