В Воронежском музее имени Крамского за 5 млн отреставрируют лестницу

В здании Путевого дворца расположен музей имени Крамского Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Областные власти начали поиск подрядчика для реставрации лестницы в музее имени Крамского. Заявки на участие в тендере принимают до 7 ноября. Подрядчика определят 9 ноября.

Собираются восстановить лестницу южного ризалита Путейного дворца (как называется здание объекта культурного наследия, в котором и расположен художественный музей).

Подрядчик должен осуществить не только ремонтно-реставрационные работы лестницы, а также провести благоустройство территории. Согласно контракту, работы необходимо завершить к 1 декабря 2022 года.

Начальная цена контракта - 5,4 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить).