Под Воронежем "КамАЗ" догнал "ГАЗель": пострадал один из водителей

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Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии в Верхнемамонском районе, которая произошла днем 27 октября.

Около 12.20 на 711-м километре М-4 «Дон» 26-летний водитель «КамАЗа» с прицепом «Нефаз» не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до впереди двигающегося автомобиля и врезался в «ГАЗель 27ВВ13».

В результате ДТП грузовики получили механические повреждения, а 42-летний водитель «ГАЗели» получил травмы и обратился за медпомощью.

В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировали 132 ДТП, в них пострадали пять человек.