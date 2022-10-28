В Воронеже ночью устранили аварию, оставившую без воды 19 домов

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Коммунальщики ночью устранили аварию, в результате которой часть микрорайона на ул. Минской на Левом берегу более десяти часов сидела без воды. Как сообщал сайт vrn.kp.ru, утечку обнаружили 27 октября возле дома № 63б. На время проведения работ с 10 утра приостановили подачу водоснабжения в 19 домах: №№53, 55, 57, 59, 63, 63а, 65, 69, 69а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83, по двум адресам организовали подвоз технической воды .

- Завершили ремонтные работы на водоводе ночью - заменено 3 метра трубопровода. Водоснабжение домов полностью восстановлено в 2.20. К 4.30 ремонтная бригада провела обратную засыпку котлована и частичное благоустройство участка, - отметили в «РВК-Воронеж». - Комплекс проведенных работ по устранению нештатной ситуации включал также замену участка трубопровода на повысительно-насосной станции. Проведение земляных работ осложнялось вначале наличием припаркованных автомобилей на участке и трехметровой глубиной залегания трубопровода, а затем - затеканием дождевых вод в котлован. Для устранения излишков воды на участке работало откачивающее оборудование.