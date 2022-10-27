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Общество27 октября 2022 11:36

Экологи подсчитали ущерб от строительных работ в Центральном парке Воронежа

Он составил свыше 200 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото департамент экологии региона

Фото департамент экологии региона

Стала известна окончательная сумма ущерба, причиненного памятнику природы областного значения «Центральный парк города Воронежа». Специалисты после проведенной экспертизы пришли к выводу, что она составила более 206 тысяч рублей. Об этом 27 октября написала пресс-служба регионального департамента природных ресурсов и экологии в своем телеграм-канале.

Еще в конце сентября экологам стало известно, что в Центральном парке разрыт грунт. На этом месте неизвестные проводили на особо охраняемой природной территории строительные работы.

Совместно с прокурорами экологи выехали в парк, осмотрели территорию. В ходе проверки установили, что неизвестные без согласования работ прокладывали кабель методом прокола грунта. В результате в границах памятника природы грунт и деревья оказались повреждены.

После проверки информацию передали в правоохранительные органы. Там установят личности виновных и привлекут их к ответственности.