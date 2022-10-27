Экологи подсчитали ущерб от строительных работ в Центральном парке Воронежа

Фото департамент экологии региона

Стала известна окончательная сумма ущерба, причиненного памятнику природы областного значения «Центральный парк города Воронежа». Специалисты после проведенной экспертизы пришли к выводу, что она составила более 206 тысяч рублей. Об этом 27 октября написала пресс-служба регионального департамента природных ресурсов и экологии в своем телеграм-канале.

Еще в конце сентября экологам стало известно, что в Центральном парке разрыт грунт. На этом месте неизвестные проводили на особо охраняемой природной территории строительные работы.

Совместно с прокурорами экологи выехали в парк, осмотрели территорию. В ходе проверки установили, что неизвестные без согласования работ прокладывали кабель методом прокола грунта. В результате в границах памятника природы грунт и деревья оказались повреждены.

После проверки информацию передали в правоохранительные органы. Там установят личности виновных и привлекут их к ответственности.