В 2023 году зарплаты в Воронежской области должны увеличиться на 11%

Фото - Правительство Воронежской области

Зарплаты в Воронежской области в следующем году должны повысится на 11% и выше. Об этом сказал губернатор Александр Гусев на заседании правительства региона 26 октября. На нем обсудили проект областного бюджета-2023.

Губернатор также подверг критике руководство тех воронежских предприятий, которые не смогли обеспечить в 2022 году рост зарплат своих сотрудников на 15%.

— Мы видим, что рост у некоторых предприятий превышает эту цифру, но есть и те, кто не дотягивает. Мы видим, как растет прибыль у предприятий — она растет на 20%. Мы видим это по налогу на прибыль. Деньги у предприятий есть, - подчеркнул глава региона.

В этой связи он поручил членам облправительства встретиться с руководителями предприятий и провести разъяснительную работу о достижении роста заработной платы минимум на 15%.