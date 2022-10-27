Жителя Воронежской области отправили в колонию за серию краж дорогого алкоголя в магазинах

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лискинский районный суд вынес приговор жителю райцентра, которого признали виновным в совершении серии краж из городских магазинов. Мужчина проведет 4 года и 3 месяца в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Было установлено, что местный житель с июля по сентябрь 2021 года совершил семь хищений. Мужчина приходил в магазины и воровал дорогое спиртное и технику. Он брал незаметно брал товары с полок, затем прятал их в рюкзак и проходил мимо кассы, не расплатившись. Как оказалось, смог таким образом вынести даже три сварочных аппарата.

Задержали его стражи порядка благодаря записям с камер видеонаблюдения. Общая сумма ущерба составила около 35 тыс. рублей. Подсудимый признал вину. Его судили по ст. 158 УК РФ (кража). При вынесении приговора суд также учел, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.