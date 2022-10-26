В Воронежской области мошенники украли девять грузовиков и четыре экскаватора

Полицейские разоблачили аферу на 73 миллиона рублей. В ней оказались замешаны четверо жителей Воронежской области и одна женщина из Белгородской области в возрасте от 37 до 65 лет.

По версии следствия, эти пятеро махинаторов с декабря 2018-го по сентябрь 2019 года действовали по одной и то же схеме. Они обращались в лизинговые компании якобы для покупки грузовиков и экскаваторов-погрузчиков.

Аферисты заключали договоры от имени подконтрольных юридических лиц и сначала перечисляли положенные платежи. А потом прекращали это делать. Снимали с машин установленные на ней GPS-трекеры, чтобы лизинг-получатели не смогли отследить их перемещение. А затем продавали грузовики и погрузчики. Новые владельцы перегоняли технику за пределы России.

Таким способам преступникам удалось похитить девять грузовиков и четыре экскаватора-погрузчика. Аферистов задержали. В отношении них возбудили уголовное дело за мошенничества в сфере автолизинга. Его будут рассматривать в Рамонском районном суде.