Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 13:53

В Воронеже разоблачили фейк о том, что водителям раздают повестки сотрудники военной автоинспекции

Кроме того, пояснили, что и на обычных постах ДТП их не могут вручать
Олег КУЗНЕЦОВ
Сотрудники военной автоинспекции не имеют права останавливать гражданские машины.

Сотрудники военной автоинспекции не имеют права останавливать гражданские машины.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Информация о том, что с 21 октября патрули военной автоинспекции останавливают машины и выписывают повестки молодым водителям, оказалась ложной. Об этом сообщили в телеграм-канале «Война с фейками. Воронеж».

На самом деле водителей гражданских автомобилей по закону не могут останавливать военные автоинспекторы. И, естественно, вручать повестки в рамках частичной мобилизации.

Да и обычные автоинспекторы, остановив машины, не могут вручать повестки. И вообще их не могут раздавать в общественных местах. Это должны делать по месту жительства гражданина, подпадающего под мобилизацию.