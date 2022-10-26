В Воронеже разоблачили фейк о том, что водителям раздают повестки сотрудники военной автоинспекции

Сотрудники военной автоинспекции не имеют права останавливать гражданские машины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Информация о том, что с 21 октября патрули военной автоинспекции останавливают машины и выписывают повестки молодым водителям, оказалась ложной. Об этом сообщили в телеграм-канале «Война с фейками. Воронеж».

На самом деле водителей гражданских автомобилей по закону не могут останавливать военные автоинспекторы. И, естественно, вручать повестки в рамках частичной мобилизации.

Да и обычные автоинспекторы, остановив машины, не могут вручать повестки. И вообще их не могут раздавать в общественных местах. Это должны делать по месту жительства гражданина, подпадающего под мобилизацию.