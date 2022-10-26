Губернатор Воронежской области раскритиковал руководителей предприятий, не поднявших зарплату на 15 процентов

Многим воронежцам, увы, денег еле хватает от зарплаты до зарплаты. Фото: Анастасия Осипова

Губернатор Воронежской области Александр Гусев раскритиковал руководителей предприятий, не спешащих значительно повышать зарплату своим работникам в 2022 году. Об этом сообщили в среду, 26 октября, в телеграм-канале областного правительства.

Александр Гусев поставил задачу подчиненным договориться с руководителями предприятий о росте зарплаты минимум на 15%. При этом губернатор отметил, что на некоторых производствах оплата труда выросла даже больше этой цифры. С более жадными руководителями губернатор поручил «провести работу».

- Мы видим по налогу на прибыль, как она растет у предприятий - на 20%. Так что деньги у них есть, - заявил Александр Гусев.