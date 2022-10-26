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Общество26 октября 2022 12:36

Губернатор Воронежской области раскритиковал руководителей предприятий, не поднявших зарплату на 15 процентов

Александр Гусев заявил, что с теми, кто не спешит это делать, нужно провести работу
Олег КУЗНЕЦОВ
Многим воронежцам, увы, денег еле хватает от зарплаты до зарплаты.

Многим воронежцам, увы, денег еле хватает от зарплаты до зарплаты.

Фото: Анастасия Осипова

Губернатор Воронежской области Александр Гусев раскритиковал руководителей предприятий, не спешащих значительно повышать зарплату своим работникам в 2022 году. Об этом сообщили в среду, 26 октября, в телеграм-канале областного правительства.

Александр Гусев поставил задачу подчиненным договориться с руководителями предприятий о росте зарплаты минимум на 15%. При этом губернатор отметил, что на некоторых производствах оплата труда выросла даже больше этой цифры. С более жадными руководителями губернатор поручил «провести работу».

- Мы видим по налогу на прибыль, как она растет у предприятий - на 20%. Так что деньги у них есть, - заявил Александр Гусев.