Воронежские школьники пишут письма солдатам

Фото из группы "Росток" - детское объединение 13шки" в соцсети "ВК" Фото: Предоставлено

В воронежских школах проходит акция «Письмо солдату». Ребята пишут свои пожелания защитникам, принимающим участие в специальной военной операции на территории Украины, и рисуют рисунки.

Все послания соберут и передадут воинам через военкоматы или районные Советы ветеранов. А коробочка с добрыми пожеланиями из школы №13 уже отправлена в Совет ветеранов Ленинского района, рассказали в управе. Оттуда вместе с другими письмами она отправится к месту назначения.

- Каждое письмо найдёт своего адресата, - заверили организаторы акции.