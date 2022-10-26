Воронежцев приглашают на уникальную экскурсию по грибам

Ученый-миколог поможет опознать неизвестные вам виды грибов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

28 октября в главном корпусе ВГУ состоится экскурсия по уникальной выставке «Планета грибов». Ее организуют управление экологии совместно с кафедрой ботаники и микологии университета.

Доцент кафедры ботаники и микологии ВГУ Гавриил Мелькумов расскажет посетителям о видах грибов и поможет определить неизвестные экземпляры, если гости принесут их с собой.

Количество посетителей ограничено – 25 человек. Для участия в экскурсии необходимо написать в личные сообщения группы «Экологи Воронежа» в соцсети «Вконтакте», указать Ф.И.О. участника, возраст и род занятий, контактный мобильный телефон.

Зарегистрировавшиеся участники экскурсии получат сообщение с подтверждением и контактные данные сопровождающего лица от управления экологии.

Сбор экскурсантов 28 октября в 14.45 у входа в главный корпус ВГУ. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.