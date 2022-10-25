Воронежская область попала в число экономически устойчивых в кризис регионов

Воронежская область попала в ТОП регионов, которые показали экономическую устойчивость во время кризиса. Рейтинг составил телеграм-канал «Региональная политика». За основу брали показатели марта-августа 2022 года.

Аналитики учли данные промышленности, сельского хозяйства, розничной торговли, строительной сферы, доходы, заработную плату населения, а также статистику инвестиционной активности. По каждому показателю регионы получали оценки от 1 до 85.

Регионы разделили на три категории: «герои», «стойкие» и «слабые звенья». Воронежская область вошла в список регионов-героев.

Напомним, сейчас область занимает 11 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который оценивает привлекательность субъектов для бизнес-проектов.