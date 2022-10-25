Воронежец через суд пытается оспорить мобилизацию

Иск поступил в Советский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летний воронежец пытается оспорить призыв на военную службу по мобилизации. Соответствующий иск он подал в Советский районный суд. Мужчина уверен, что призывная комиссия допустила ошибку. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 25 октября.

Повестка пришла по месту работы воронежца 26 сентября. На следующий день он должен был явиться в военкомат. Однако мужчина обратил внимание, что в повестке указана неверная военно-учетная специальность – «пожарный спасатель спасательных работ». Соответствующего опыта у воронежца нет, как и боевого.

Мужчина служил в армии по призыву с 2009 по 2010 год. В военном билете говорится, что он прибывает в запасе по категории 1, группа учета РА.

- Таким образом, по мнению административного истца, его призыв не по действительной военной специальности дает основания полагать, что при принятии решения призывная комиссия допустила ошибку, - пояснили в пресс-службе суда.

Кроме того, мужчина утверждает, что у него есть ограничения по здоровью, что подтверждает диагностика в медучреждении.