В Воронеже на неиспользуемых земельных участках на улице Путиловская построят 15-этажный дом

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Сотрудники городской комиссии по землепользованию и застройке приняли решение о поддержке проекта внесения изменений территориальной зоны для участков на улице Путиловской.

Земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0505051:616, 36:34:0505051:617 по ул. Путиловская, 19, с 2021 года принадлежат ООО СЗ «Инвестиционная строительная фирма «Стэл». Их площадь составляет 5786 квадратных метров, разрешенное использование – «медсанчасть». Раньше здесь находилось здание морга медсанчасти КБХА. Но оно, по данным муниципалитета, не используется уже около полутора лет.

Земельные участки из-за их не эффективного использования были проданы ведомством с открытых конкурентных торгов. Сама медсанчасть располагается на смежной территории, на ее работу возможная смена их назначения не влияет.

В соответствии с действующими в Воронеже Правилами землепользования и застройки эти земельные участки расположены в территориальной зоне с индексом ОДС (Зона специализированной общественно-деловой застройки). Согласно Карте функциональных зон Генерального плана нашего города на 2021-2041 гг., территория всего квартала отнесена к функциональной зоне с индексом 100 (Жилые зоны) номер 2080 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами).

По нормам Градостроительного кодекса РФ физические или юридические лица вправе внести предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Они могут это сделать, если участки и объекты капитального строительства не используют эффективно, причиняется вред их правообладателям, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

Профильные структурные подразделения администрации обязаны в таком случае провести общественные обсуждения предлагаемых проектов изменений.

Владелец земельных участков неоднократно инициировал эту процедуру, однако большинство граждан, принимавших участие в обсуждениях, до этого момента выступали против внесения изменений. В комиссии по землепользованию и застройке принимали решение в соответствии с позицией горожан.

12 сентября 2022 года инвестиционная строительная фирма «Стэл» вновь обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с аналогичным заявлением. Отказать ей оснований не было. Поэтому был подготовлен соответствующий проект и назначены общественные обсуждения. Их проводили с 4 октября 2022 года. Экспозиция проекта была представлена на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (e-active.govvrn.ru). Там с 11 по 18 октября 2022 года участники общественных обсуждений имели право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта.

По данным Комиссии по землепользованию и застройке, в общественных обсуждениях на портале «Активный электронный гражданин» участвовали 1240 граждан. Все они были верифицированы через официальный сервис «Госуслуги». Из них жителей Воронежа – 1132. 108 человек не проживают в нашем городе, поэтому их голоса согласно законодательству не учитывали. Таким образом, поддержали проект – 1047, против проекта – 85 участников обсуждений.

В ходе работы комиссии в последний день приема обращений двое граждан, представившихся участниками инициативной группы, передали 882 заявления. При этом они сделали это без подтверждения своих полномочий. Не были приложены и предусмотренные ч. 12 ст. 5.1 ГрК РФ документы, которые бы позволили идентифицировать участников обсуждений.

Тем не менее заявления приняли для изучения. При детальном исследовании документов оказалось, что они содержат одинаковый напечатанный текст, а фамилия, имя, отчество и адрес заявителей указаны от руки. В подготовленных таким образом заявлениях указано, что ответ необходимо направить на адрес электронной почты: protiv_stroyki@mail.ru.

Члены комиссии по землепользованию и застройке такие заявления не могли зарегистрировать для участия в общественных обсуждениях, однако их все же приняли во внимание. Но даже с их учетом большинство граждан проголосовали за внесение изменений в Правила землепользования и застройки.

Законодательные нормы, утвержденные решением Воронежской городской Думы, предусматривают, что результаты общественных обсуждений принимают во внимание при принятии решений об использовании тех или иных земельных участков.

Соответственно, в комиссии по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж в ходе заседания 20 октября приняли решение о поддержке проекта внесения изменений.

По мнению членов комиссии, 882 заявления, поданные представителям инициативной группы, имеют признаки подделки с использованием персональных данных граждан, организованной в интересах неких третьих лиц. По этому факту направили письмо в прокуратуру Воронежа для проверки и принятия мер.

На земельных участках, сейчас не используемых, фирма «Стэл» планирует построить 15-этажный кирпичный жилой дом на 355 жителей с двумя подъездами и подземный паркинг. Вся территория будет исключительно пешеходной зоной. Движение автотранспорта возможно только на специально отведенных парковках и проездах.

Кроме того, предусмотрены восстановление проезда, соединяющие улицы Якира и Краснозвездная. По согласованию с жильцами дома № 38 по улице Южно-Моравской в качестве спонсорской помощи в их дворе появится многофункциональная спортивная площадка, детское игровое оборудование, места для спокойного отдыха, урны и лавочки.

Юрий Козлов