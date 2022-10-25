В мэрии выбрали членов Общественной палаты Воронежа седьмого созыва

В этом году истекает срок полномочий членов городской Общественной палаты. Новый состав сформируют в ближайшее время. Мэр Вадим Кстенин уже утвердил список кандидатов от администрации. Соответствующее постановление он подписал во вторник, 25 октября. Документ опубликовали на сайте мэрии.

Так, Кстенин предложил продлить полномочия тех, кто уже работает в палате. Это представители различных общественных организаций: Владимир Астанин, Евгений Воробьев, Олег Сехниев, Роман Ткачев, Владимир Елецких и Татьяна Фалькович. Новым кандидатом стал президент Воронежской региональной общественной организации «Федерация спортивной акробатики», заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер РСФСР Николай Шевелев.

Еще семь человек должна выбрать Городская дума на ближайшем заседании. Остальных семерых представят общественные организации города. Предполагается, что первое заседание Общественной палаты Воронежа седьмого созыва пройдет уже в декабре.