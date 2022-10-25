В Воронеже задержали студентов за серию мошенничеств под предлогом ДТП

В Воронеже поймали двух подозреваемых в совершении серии мошенничеств под предлогом ДТП. 19-летние уроженцы Таловского района приехали в Воронеж на учебу.

Один из парней увидел в интернете заманчивое предложение о работе курьером. В мессенджере ему сбрасывали время и место, где нужно забрать пакет с деньгами. Процент от полученной суммы он оставлял в качестве оплаты, а остальное переводил на указанные банковские счета. И решил приобщить к заработку своего друга-третьекурсника.

Днем 13 октября товарищи отправились на очередное задание: на улице Остужева забрали 400 тыс рублей у 85-летней женщины. Через некоторое время работодатели сообщили, что необходимо вернуться к пенсионерке и забрать у нее 1 млн рублей. Парни решили не рисковать и наняли таксиста для доставки пакета. Получив пакет от таксиста, молодые люди пересчитали купюры и поспешили выбросить полимерный пакет, в котором их доставили. Именно найденный пакет с отпечатками пальцев помог криминалистам идентифицировать фигурантов.

- Сотрудники полиции устанавливают всех потерпевших, которые были обмануты мошенниками и передали молодым людям средства. В настоящее время подозреваемые сообщают о семи фактах получения денег от воронежцев. Сейчас фигуранты под домашним арестом, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.