В Воронеже 71-летнюю заведующую отделением техникумом могут посадить на восемь лет за взятки

За махинации с выпускными работами заведующей отделением техникума грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 71-летней заведующей отделением техникума. Ее обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ за получение взятки. Оперативную разработку вели сотрудники полиции и ФСБ.

По версии следствия, с января 2021 года по июнь 2022-го заведующая, являвшаяся одновременно руководителем при подготовке и написании выпускных и квалификационных работ, получила от двух студентов 32 тысячи рублей. За эти деньги она обеспечила им беспроблемную защиту. Сама писала им выпускные работы, а потом сделала на них положительные отзывы.

Свою вину женщина не признала, давать показания не стала. Тем не менее собранные доказательства посчитали достаточными для того, чтобы поместить ее под домашний арест. Если вину заведующей докажут, она может отправиться за решетку на срок от трех до восьми лет.