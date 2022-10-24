В Воронеже прошел поэтический праздник, посвященный творчеству Расула Гамзатова

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На днях, в Модельной библиотеке № 32 им. Г.Н. Троепольского для читателей организовали поэтический праздник «Белые журавли», посвященный творчеству Расула Гамзатова.

Расул Гамзатов - поэт аварского происхождения, прозаик, публицист, переводчик, политический деятель, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, советский и российский общественный и политический деятель. Он стал основателем этого замечательного памятного дня. Праздник традиционно посвящен памяти солдат, отдавших свои жизни на полях сражений Великой Отечественной войны за жизнь и свободу будущих поколений.

Неизменный почётный гость праздника - Исмаил Исаханов, воронежский общественный деятель, кандидат исторических наук, доцент, представитель землячества Дагестана в Воронеже. Всякий раз он делится малоизвестными фактами из жизни поэта. В этот день он рассказал красивую дагестанскую легенду о благородных орлах, которую маленький Расул впервые услышал от своей мамы. Особое место Исмаил Мусаевич уделил участию народов Дагестана в Великой Отечественной войне.

- Орел - символ Дагестана. Недаром храброго, хорошего человека в этой республике называют орлом. Дагестанцы в годы Великой Отечественной войны отличались особой храбростью и презрением к смерти. Два брата Расула Гамзатова погибли, сражаясь за Родину. Им он и посвятил свое стихотворение «Журавли», - сказал Исмаил Исаханов.

В поэтическом празднике приняла участие в онлайн формате Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова (г. Махачкала) в лице Патимат Муртузалиевой. В гости к заведующей отделом краеведческой и национальной литературы пришла Сабигат Магомедова - поэтесса и прозаик, член Союза писателей России. Она прочитали стихотворение об орлах Расула Гамзатова на аварском языке. Помимо этого прозвучало стихотворение на агульском языке Габибулаха Омарова о Дагестане.

- Творчество Расула Гамзатова пронизано добром и любовью к родному краю, народам Кавказа и представителям других национальностей. В Год культурного наследия народов России важно говорить о таких людях, вспоминать их добрые поступки и следовать их мудрым советам, - отметила Патимат Муртузалиева.

Гость библиотеки, воронежский поэт Константин Соломахин прочитал стихотворения собственного сочинения, посвященные не только поэтическому празднику «Белые журавли», но и разным славным историческим эпохам России.

Среди участников встречи были и те, кто знал великого поэта лично. Ольга Лебедева из «Центра московского долголетия» «Тушино» поделилась воспоминаниями:

- Расул Гамзатов был уникальным человеком. Человек широкой души и доброго сердца. Мудрый и мужественный, всегда был открыт для общения с любым человеком. Он чтил традиции своей страны, для него каждый человек был ценен и уникален.

Завершилось мероприятие общением с приглашенными гостями в дружеской обстановке на самые разные темы. Поэтический праздник, созданный Расулом Гамзатовым, объединил представителей разных национальностей и возрастов. Он напомнил собравшимся о важных жизненных вопросах и роли искусства в России.