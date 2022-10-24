В Воронеже после пожара из пятиэтажки спасатели вывели шесть человек

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Пожар разгорелся в подвале дома № 34 по улице Южно-Моравская в Воронеже 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал на пульт дежурного поступил рано утром в 06.39. Тушили его силами 7 спасателей и 5 единиц техники.

Возгорание было ликвидировано в 7.05. Из опасной зоны пожарные вывели 6 человек. К счастью, никто не пострадал. Как пояснили спасатели, в результате выгорело 15 квадратных метров хозяйственных построек.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар охватил дома в поселке Рыбачье под Воронежем. Там сгорело три дачи.