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Происшествия23 октября 2022 15:57

В Воронеже прокуратура обвиняет дорожников в хищении 8 миллионов рублей

По данным надзорного ведомства, подрядчик «сэкономил» их за счет использования в работе более дешевого стройматериала
Олег КУЗНЕЦОВ

Сотрудники прокуратуры Воронежской области проверили, как выполнили реконструкцию автодороги на улице Острогожской. На нее выделили немалые деньги – более 364 миллионов рублей. При этом работы вели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что подразумевает особо тщательный контроль за расходованием денег.

Однако в ходе проверки работники надзорного ведомства выяснили, что недобросовестный подрядчик использовал в производственном процессе более дешевый стройматериал, чем было прописано в контракте. А при приемке его «косяк» почему-то не обнаружили. В результате бюджет лишился более 8 миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. На их основании возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее особо крупный ущерб». Максимальная ответственность, грозящая махинаторам, - лишение свободы на срок до пяти лет. Ход расследования уголовного дела контролируют в областной прокуратуре.