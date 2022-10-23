В Воронеже прокуратура обвиняет дорожников в хищении 8 миллионов рублей

Сотрудники прокуратуры Воронежской области проверили, как выполнили реконструкцию автодороги на улице Острогожской. На нее выделили немалые деньги – более 364 миллионов рублей. При этом работы вели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что подразумевает особо тщательный контроль за расходованием денег.

Однако в ходе проверки работники надзорного ведомства выяснили, что недобросовестный подрядчик использовал в производственном процессе более дешевый стройматериал, чем было прописано в контракте. А при приемке его «косяк» почему-то не обнаружили. В результате бюджет лишился более 8 миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. На их основании возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее особо крупный ущерб». Максимальная ответственность, грозящая махинаторам, - лишение свободы на срок до пяти лет. Ход расследования уголовного дела контролируют в областной прокуратуре.