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Общество23 октября 2022 15:33

В Воронежской области объявили желтый уровень опасности погоды из-за тумана

Он возможен ночью и утром 24 октября
Олег КУЗНЕЦОВ
Туман может быть в отдельных районах Воронежской области утром 24 октября.

Туман может быть в отдельных районах Воронежской области утром 24 октября.

Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты Российского гидрометцентра предупредили жителей Воронежской области об опасных погодных явлениях. Ночью и утром 24 октября местами в нашем регионе возможен сильный туман. Не совсем уж непроглядный. Об этом свидетельствует то, что синоптики объявили желтый, то есть, самый низкий уровень опасности.

Тем не менее и водителям, и пешеходам в такую погоду нужно быть особенно внимательными. Первым лучше ехать медленно и осторожно, вторым – ни в коем случае не переходить дорогу не по правилам, а так сказать, на глазок.

Напомним, синоптики прогнозируют дожди почти на почти всю предстоящую рабочую неделю в Воронеже. Солнце может выглянуть только 26 октября.