На трассе в Воронежской области сломалась машина с больным ребенком

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Сотрудники ГИБДД помогли женщине с больным ребенком, застрявшим на трассе из-за поломки машины. Автоинспекторы патрулировали Новоусманский район, на 545-м километре М-4 «Дон» полицейские увидели припаркованную на обочине «Ладу Калину» с включенной аварийкой.

Водитель рассказал автоинспекторам, что перевозил из Воронежа в Бобров знакомую с пятилетним сыном, у которого поднялась высокая температура. А машина в пути сломалась, и починить ее водитель не смог.

Полицейские отвезли пассажирку с сыном в на патрульном автомобиле до ближайшей аптеки. После того, как мальчику стало лучше, сотрудники ГИБДД вернулись обратно на трассу, где пересадили пассажиров в эвакуатор, который доставил сломавшийся автомобиль в Бобров.