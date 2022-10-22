Воронежцев приглашают на осенний концерт

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 октября библиотека имени Никитина устраивает музыкально-литературный вечер «Дыхание осени». В программе прозвучат лирические строки, посвященные музыке, произведения всемирно известных композиторов эпохи барокко и романтизма, представителей венской, датской, французской, немецкой и российской музыкальных школ: Баха, Генделя, Гайдна, Шумана, Андерсена, Боллинга, Рахманинова, Вавилова, Хачатуряна, Скорика.

В вечере примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов из детской школы искусств № 1 Вероника Ануфриева (флейта), Елена Морозова (фортепиано), Иван Торговкин (гитара) и учащиеся школы по классу флейты Майя Скакодуб (4 класс), Альбина Алтынай (4 класс), Роман Зинковский (3 класс) и классу гитары Наина Ананьева (3 класс).

Музыкально-литературный вечер «Дыхание осени» начнется в 17.30 в «Никитинке» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале 4-го этажа. 12+