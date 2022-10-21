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Общество21 октября 2022 15:03

Воронеж сковали пробки в 8 баллов

Проехать сложно по Плехановской, Ленина, Остужева
Мария Щербакова
Воронеж встал в пробках вечером в пятницу

Воронеж встал в пробках вечером в пятницу

Фото: Яндекс.карты

Вечером в пятницу, 21 октября, Воронеж сковали пробки в 8 баллов. Движение затруднено практически на всех магистральных улицах города.

Автомобили стоят в пробке в районе "Динамо"

Автомобили стоят в пробке в районе "Динамо"

Фото: Ирина КАЗАНИНА

Согласно сервису «Яндекс. Карты» движение в обе стороны затруднено на Плехановской, на улице Ленина в районе стадиона «Динамо», на Северном мосту, на Остужева. Кроме того, трудно проехать по Героев Сибиряков, Ворошилова, Московскому проспекту (до Памятника Славы).