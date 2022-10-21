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Общество21 октября 2022 11:53

Труп женщины нашли в Воронежской области в ходе уборки территории

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер
Евгения ФРОЛОВА

18 октября в Репьевском районе было найдено тело женщины. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Следователи по этому поводу начали проверку. По предварительным данным, смерть женщины не носит криминальный характер.

– В настоящее время принимаются меры к установлению личности женщины, следователем выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, – пояснили в пресс-службе ведомства.