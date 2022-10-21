В Воронеже задержали курьера-мошенника, забравшего у пенсионерки 300 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Воронежские полицейские задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества под предлогом ДТП. Неработающему мужчине через приложение в мессенджер поступило предложение заработать денег. Ему предложили побыть курьером.

Тот согласился. Необходимо было прибыть к дому 62 -летней пенсионерки, проживающей в переулке Павловском и забрать 300 000 рублей. Предварительно мошенники убедили женщину, что ее сын попал в ДТП и ему якобы нужны деньги на операцию. Однако курьера возле дома ждали сотрудники полиции.

Мужчина попал под уголовное дело «Покушение на мошенничество». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.