В Воронежской области назначили нового главу УФСБ

Фото правительства Воронежской области

Новым главой Управления федеральной службы безопасности по Воронежской области стал Сергей Лёшин. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. 21 октября Лёшин был представлен губернатору Александру Гусеву. Об этом рассказали в правительстве региона.

Александр Гусев и Сергей Лёшин во время встречи обсудили предстоящую совместную работу.

Как отметили в ведомстве, последние три года Сергей Лёшин занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Воронежской области. До этого был на руководящих должностях в УФСБ России по Самарской области. Общий стаж службы в органах безопасности составляет 30 лет.