Более 30 печей для обогрева закупили для военнослужащих в Воронежской области

Воронежцы продолжают поддержку военнослужащих. На днях для них было закуплено свыше 30 печей для обогрева. Они будут незаменимы с наступлением холодов. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Александр Гусев.

Помог приобрести печи Союз строителей Воронежской области.

– Спасибо каждому жителю региона, кто переводит средства в областной фонд поддержки СВО, каждому волонтёру, предпринимателям и общественным организациям за гуманитарную помощь нашим ребятам. Мы продолжаем помогать бойцам с решением их вопросов и просьб, – написал слова благодарности Александр Гусев.