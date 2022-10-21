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Общество21 октября 2022 5:47

Более 30 печей для обогрева закупили для военнослужащих в Воронежской области

Средства помог собрать Союз строителей
Евгения ФРОЛОВА

Воронежцы продолжают поддержку военнослужащих. На днях для них было закуплено свыше 30 печей для обогрева. Они будут незаменимы с наступлением холодов. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Александр Гусев.

Помог приобрести печи Союз строителей Воронежской области.

– Спасибо каждому жителю региона, кто переводит средства в областной фонд поддержки СВО, каждому волонтёру, предпринимателям и общественным организациям за гуманитарную помощь нашим ребятам. Мы продолжаем помогать бойцам с решением их вопросов и просьб, – написал слова благодарности Александр Гусев.