Воронежкую поликлинику №9 оснастили современным цифровым флюорографом

В поликлинику №9 ВГКБ №11 поступил новый цифровой флюорограф. Аппарат предназначен для проведения диагностики бронхолегочных заболеваний. Новое оборудование обеспечивает качественное обследование при минимальной дозе облучения, отметили в департаменте здравоохранения региона. Флюорограф безопасен не только для пациентов, но и для сотрудников.

В комплект оборудования входит специальный монитор для рентгенолога, с помощью которого можно работать с базой данных, проводить описание снимка, а также сохранять его в памяти устройства для будущего анализа.

– С новым флюорографом очень удобно работать. Снимки получаются быстро и в хорошем качестве. Управлять флюорографом можно дистанционно, с рабочего места лаборанта. Контроль за пациента происходит при помощи видео и аудио связи, – рассказала Ольга Передериева, заведующая рентгеновским отделением поликлиники №9.