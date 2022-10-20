В доме в центре Воронежа обвалился потолок

Коммунальщики кивают друг на друга, а кто будет компенсировать ущерб хозяйке квартиры, непонятно. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали пост о ЧП, случившемся на проспекте Революции в доме № 47.

Жительница одной из квартир рассказала, что летом в доме проводили капремонт с заменой всех труб и проводки. Женщина утверждает, что электричество налаживали так «хорошо», что у нее сгорела вся техника. А 19 октября в квартиру дали отопление, не проверив стояк. В результате все комнаты затопило, текло даже с люстры, что могло вызвать короткое замыкание и пожар. В результате отклеились обои, вспучился пол, а недавно горевшая техника еще и промокла. И, наконец, рухнули часть перекрытий потолка.

По словам владелицы квартиры, все эти коммунальные страсти происходили в рабочее время и ей просто повезло, что она была дома. Весь день женщина убирала воду, параллельно пытаясь дозвониться в свою УК, что ей сделать так и не удалось. В семь часов вечера приехали специалисты аварийной службы. Они сказали, что трубы не были закреплены никак, перекрыли воду и посочувствовали.

Женщина просит помочь, потому что ощущает на данный момент безысходность своего положения. Квартира промокла насквозь, скорее всего, будет плесень, скоро зима, а перекрытия в доме деревянные, смогут ли они нормально просохнуть до морозов, неизвестно. К тому же хозяйку квартиры беспокоит вопрос, что с проводкой и насколько безопасно пользоваться газом.

В УК Центрального района так прокомментировали это коммунальное ЧП:

- Трехэтажный дом № 47 по проспекту Революции введен в эксплуатацию в 1945 году. В 2022 году в здании проводили капремонт системы отопления. После замены труб перед отопительным сезоном именно подрядчик Фонда капитального ремонта сдает дом поставщику ресурса, который подтверждает готовность здания к зиме.

В данном случае, никаких подтверждающих документов о завершении капитального ремонта отопления в управляющую компанию не поступало. Также подрядчик Фонда не предоставил нам проект обновленной системы и акт готовности дома к пуску тепла.

После объявления отопительного сезона 3 октября наши специалисты провели осмотр системы отопления дома и обнаружили, что половина стояков отопления отрезана от квартир, кроме того некоторые из них не припаяны к лежаку отопления, то есть цепочка трубопровода прерывается.

В связи с этим мы открыли задвижки и запустили отопление в одной части дома, где работы по капремонту были завершены. По второй же, где целостность системы нарушена, мы направили официальное письмо в ФКР с просьбой повлиять на подрядчика и максимально оперативно устранить недоделки, допущенные в ходе ремонта, так как они не позволяют дать тепло.

Однако, жильцы не стали ждать и 19 октября самостоятельно произвели пуск отопления во второй половине дома, вследствие чего и произошло затопление квартир. По приезду нашей аварийной службы жильцы уже самостоятельно перекрыли отопление на дом, но их залило, в результате частично обвалился штукатурный слой с потолка в одной из квартир.

Рекомендуем собственникам пострадавших квартир обратиться за компенсацией ущерба в Фонд капитального ремонта. Необходимый для этого акт осмотра помещений с фиксацией всех повреждений мы предоставим жильцам 20 октября.

А вот что сказали в региональном Фонде капремонта:

- Обращений от жителей дома №47 по проспекту Революции по поводу повреждений электрических приборов при проведении капитального ремонта системы электроснабжения не поступало.

Что касается системы теплоснабжения, то ее капитальный ремонт выполнен в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами. Выполненные работы приняты в установленном порядке, в том числе представителем собственников помещений в этом доме, уполномоченным общим собранием собственников подписывать соответствующие акты. Утечка воды из системы отопления произошла в результате механического повреждения неизвестными лицами трубопровода на чердаки. Силами подрядной организации уже выполнены работы по устранению повреждений и обеспечению герметичности системы теплоснабжения.

Кому здесь верить, непонятно. Может есть смысл в этом разобраться прокуратуре?