Известный музыкант сыграет воронежцам Сен-Санса

фото с афиши ВКЗ

27 октября в Воронеж приедет один из самых ярких и перспективных пианистов нового поколения Арсений Тарасевич-Николаев. Музыкальные критики отмечают филигранную технику игры исполнителя.

Уже в девять лет Арсений выступал с оркестром. Обучаясь в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, Тарасевич-Николаев стал победителем пяти международных конкурсов. За этими успехами последовало подписание контракта со звукозаписывающими компаниями Decca Classics и Universal Music. Пианист гастролирует в лучших залах Европы, Азии, Австралии, Америки, сотрудничает с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Александр Сладковский, Феликс Коробов.

27 октября в Воронежском концертном зале Арсений Тарасевич-Николаев и симфонический оркестр ВКЗ представят зрителям Второй концерт для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса.

Начало в 19.00, 6+