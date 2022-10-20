В Воронеже инфляция продолжает снижать темп

Уровень инфляции в Воронеже ниже общероссийского Фото: из архива «КП»

В Воронежской области пятый месяц подряд замедляется годовая инфляция. По итогам сентября 2022 года она составила 13,4%, снизившись на 0,9 процентных пункта по сравнению с августом. Это ниже как общероссийского уровня, так и средних показателей по Центральному федеральному округу. К таким выводам пришли в воронежском отделении Банка России, проанализировав данные Росстата.

Среди главных причин этого явления эксперты называют расширение предложения и снижение издержек на производство некоторых товаров.

Благодаря увеличению площадей под посевы, закладке новых садов и хорошему урожаю местный рынок оказался насыщен овощами и фруктами. Как итог — ускорилось снижение цен на картофель и замедлился рост цен на яблоки.

Подобная динамика была в сентябре также в ценах на мясо курицы и свинину. Темпы их прироста снизились за счёт того, что удалось нарастить объёмы производства. Сказалось и сокращение издержек на корм для животных. Ему поспособствовало замедление роста цен на зерно и сою.

Кроме того в сентябре эксперты отметили замедление роста цен на легковые машины и мебель.

- Смягчение денежно-кредитных условий оказывает всё большее влияние на спрос. В то же время, мы видим, что люди стали более вдумчиво подходить к своим тратам и приобретают только то, что им действительно надо, а не закупаются впрок, как это было в начале весны, — отметила Анна Сухова, заместитель управляющего воронежского отделения Банка России.