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Общество20 октября 2022 6:38

В Воронеже ищут пропавшую год назад девушку

К поискам подключились волонтеры
Ярослав ИВАНОВ
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Активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» попросили помощи воронежцев в поисках Алеси Дегтяревой. 27-летняя девушка исчезла из дома почти год назад. О ней ничего неизвестно с декабря 2021-го.

Алеся худенькая брюнетка ростом 169 см, у нее серо-зеленые глаза. В тот момент была одета в зеленую куртку, черные лосины и черные сапоги.

Волонтеры просят позвонить тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.