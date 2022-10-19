В Воронежской области отменили оправдательный приговор убийце сожительницы

Сотрудники прокуратуры добились отмены оправдательного приговора по уголовному делу о причинении смерти мужчиной своей сожительницы. Его вынесли присяжные и их вердикт был оправдательный. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомтва.

Материалы дела рассматривал Грибановский райсуд. На основании вердикта присяжных заседателей был оправдан 50-летний воронежец, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть его 48-летней сожительницы. Инцидент был осенью 2019 года: мужчина ударил женщину несколько раз по голове. Она умерла в больнице.

Присяжные решили, что во время следствия не было доказано причинение потерпевшей тяжких телесных повреждений, от которых она скончалась.

Прокуратура не согласилась с оправдательным приговором и обжаловала его, ссылаясь на существенные нарушения закона при рассмотрении дела, которые повлияли на ответы присяжных. 19 октября 2022 года Воронежский областной суд отменил приговор, а уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.